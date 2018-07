Índice europeu de ações atinge menor nivel em 15 meses As ações européias fecharam em seu menor nível em 15 meses nesta terça-feira, lideradas pelos bancos à medida que as preocupações com a probabilidade de uma recessão foi reforçada pelo prejuízo recorde do Citigroup e pela queda nas vendas do varejo nos Estados Unidos. Segundo dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, caiu 2,4 por cento, para 1.397 pontos, menor nível desde 3 outubro de 2006. "Chega um ponto onde mesmo você se defendendo, você ainda assim será atingido. Eu também acredito que existe um sentimento geral, que está aumentando, de que as expectativas de crescimento de lucros por ação para 2008 estão muito altas". Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em queda de 3,06 por cento, a 6.025 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX retrocedeu 2,14 por cento, para 7.566 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 caiu 2,83 por cento, para 5.250 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em baixa de 2,31 por cento, a 27.551 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou desvalorização de 3,37 por cento, para 13.945 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve baixa de 1,94 por cento, para 11.893 pontos. (Reportagem Amanda Cooper)