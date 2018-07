Índice industrial dos EUA cai após 10 meses de alta O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, dos gerentes de compras) informou que seu índice de atividade industrial caiu de 50,8 em novembro para 47,7 em dezembro, contrariando as projeções de alta do índice para 51,0. O indicador ficou abaixo do nível de 50, o que indica contração da atividade. Foi a primeira queda do índice após 10 meses seguidos de altas. O índice de preços subiu de 67,5 em novembro para 68,0 em dezembro; o índice de emprego avançou de 47,8 em novembro para 48,0 em dezembro; o índice de novas encomendas caiu de 52,6 em novembro para 45,7 em dezembro; o índice de produção recuou de 51,9 em novembro a 47,3 em dezembro; e o índice de estoques recuou de 46,9 em novembro para 45,5 em dezembro. As informações são da Dow Jones.