Índice mede quanto os tuítes de Trump movimentam o mercado

Os mercados financeiros ficaram tão enfeitiçados pelos tuítes do presidente Donald Trump que o J.P. Morgan criou um índice para ajudar a identificar quanta volatilidade eles estão criando. Os estrategistas do banco desenvolveram o índice "Volfefe" medindo quais tuítes de Trump desencadearam grandes movimentos nos rendimentos do Tesouro, um dos mercados mais seguidos do mundo.

O nome do índice foi escolhido em referência a um tuíte de maio de 2017 em que o presidente cometeu um erro de digitação e escreveu "covfefe" ao criticar a imprensa.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

Os estrategistas descobriram que Trump está atualmente mais ativo no Twitter, com média de mais de 20 tuítes e retuítes por dia, contra cinco no início de 2017. Esses tuítes que movimentam os mercados geralmente se concentram no comércio e no Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e incluem as palavras "China", "bilhão" e "ótimo".

Segundo o banco, o índice mostra que os tuítes de Trump explicam uma "fração mensurável" da volatilidade, particularmente nos mercados de taxas de curto prazo influenciadas pela política do Fed. / AP