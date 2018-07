Índice sobe após corte de juro nos EUA A Bolsa de Valores de São Paulo subia na manhã desta terça-feira, após o Federal Reserve ter reduzido o juro nos Estados Unidos. Às 11h30, o Ibovespa avançava 3,8 por cento, para 55.773 pontos. Minutos antes, o indicador chegou a avançar 4,2 por cento. Na véspera, o principal índice da bolsa paulista havia caído 6,6 por cento, diante do aumento de temores de recessão nos EUA. Em decisão extraordinária, o banco central norte-americano cortou a taxa básica de juro em 0,75 ponto percentual, para 3,5 por cento ao ano. A taxa de redesconto também foi cortada em 0,75 ponto percentual, para 4,0 por cento. O Fed disse que tomou as decisões diante do enfraquecimento das perspectivas econômicas e do aumento dos riscos ao crescimento. (Por Cesar Bianconi)