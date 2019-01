Índices europeus caem com temores sobre crescimento econômico

Os índices acionários europeus recuaram nesta segunda-feira, 7, após se recuperarem no final da última semana, com as preocupações persistentes sobre a economia da zona do euro, o Brexit e a paralisação do governo dos Estados Unidos ofuscando as esperanças de uma trégua entre Washington e Pequim sobre o comércio.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,34%, a 1.351 pontos. O índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,15%, a 343 pontos, apagando um pouco dos ganhos fortes de sexta-feira, 4, após dados robustos do mercado de trabalho dos EUA.

O otimismo sobre a diminuição do atrito entre EUA e China também elevou o humor, ajudando o índice a atingir seu maior ganho diário desde junho de 2016.

A mudança para o território negativo nesta segunda-feira ilustrou a fragilidade dos ganhos com outras preocupações voltando ao foco.

Os maiores ganhadores no rali de sexta-feira, foram alguns dos prejudicados nesta segunda-feira, com as ações dos setores de saúde e alimentação e bebidas caindo 0,8 e 1,1%, respectivamente. A fraqueza do dólar norte-americano também pesou sobre aquelas ações com grandes vendas externas.

Setores sensíveis às tensões comerciais estavam entre os poucos ganhadores nesta segunda-feira, com as ações de recursos básicos em alta de 1% e as de tecnologia com elevação de 1,5%.