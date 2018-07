Indústria argentina cresceu 7,5% em 2007 A atividade industrial na Argentina cresceu 7,5% em 2007, segundo anunciou o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec). O organismo destacou que o crescimento elevado foi proporcionado, principalmente, pelo bom desempenho da indústria automotiva, que no ano passado bateu recordes históricos de produção. A produção automotiva aumentou 25,4% em 2007. O setor metal-mecânico também destacou-se pelo crescimento, de 9,5%. Somente no mês de dezembro do ano passado, a atividade industrial registrou um crescimento de 9,9% em comparação com o mesmo mês de 2006. Segundo o Indec, 57,7% dos empresários entrevistados afirmam que a atividade industrial no país continuará estável até março deste ano. Outros 39,2% prevêem uma alta da produção. Somente 3,1% dos empresários consideram que a produção cairá.