Indústria automotiva dos EUA pode desaparecer, diz Nobel

O prêmio Nobel de Economia Paul Krugman afirmou neste domingo, 7, que a indústria automotiva dos Estados Unidos pode desaparecer. "Ela não é mais sustentada pela economia atual." Para Krugman, os planos dos congressistas norte-americanos para salvar as principais montadoras do país é uma solução a curto prazo, resultante da "falta de disposição para aceitar a falência de uma grande indústria em meio à crise financeira". Veja também: Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise A Casa Branca e o Partido Democrata avançaram nesta final de semana nas negociações para aprovar um pacote de socorro de US$ 15 bilhões às montadoras, em meio ao temor de uma onda de demissões ainda mais dramática após a divulgação do corte de 533 mil postos de trabalho em novembro. A presidente da Câmara, deputada democrata Nancy Pelosi, declarou que a Casa vai elaborar nesta semana uma legislação que permita uma ajuda "limitada e de curto prazo" para a indústria automobilística. (com agências internacionais)