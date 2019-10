Indústria de alimentos discute formas de combater desperdício

Evitar desperdícios na produção, transporte e consumo de alimentos é o primeiro passo para reduzir os efeitos de uma triste realidade: há 820 milhões de pessoas passando fome no planeta e 600 milhões de pessoas adoecendo a cada ano pelo consumo de alimentos contaminados. Os esforços contra os desperdícios foram o tema principal do debate que aconteceu na TV Estadão na sexta-feira 11, como preparação para o Fórum Estadão Think “Inovação Transformando a Indústria de Alimentos”, que será realizado nesta quarta-feira, 16, Dia Mundial da Alimentação.

Os participantes da conversa representam as duas pontas do processo de produção e consumo de alimentos. Neil Peixoto, vice-presidente de qualidade, pesquisa & desenvolvimento e sustentabilidade da BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, descreveu as iniciativas da indústria para aumentar a eficiência e reduzir as perdas dos mais diversos tipos. Já a economista Luciana Quintão, fundadora da ONG Banco de Alimentos, que recolhe e distribui alimentos que seriam destinados à destruição, lembrou a responsabilidade de cada pessoa na conscientização sobre o desperdício.

“Combater o desperdício dentro de uma indústria é utilizar os recursos de uma forma cada vez mais inteligente e mais eficiente. Para que isso ocorra, é fundamental estar sempre inovando e investindo em novas tecnologias”, destacou Peixoto. Ele descreveu algumas das iniciativas da BRF relacionadas ao uso consciente dos recursos naturais, hídricos e energéticos, além da gestão de emissões e resíduos, incluindo embalagens. “A empresa não tem o compromisso apenas com a produção de alimentos, mas também com o impacto gerado no entorno em que opera e no ambiente como um todo”, acrescentou o executivo.

Luciana Quintão lembrou que, enquanto a indústria trabalha pela melhoria constante de seus processos, cada pessoa deve dar a sua contribuição ao revisar e repensar suas práticas e hábitos, com o intuito de se alimentar melhor e eliminar desperdícios.

Os especialistas apontaram que as ações das empresas, do Terceiro Setor e dos cidadãos precisam encontrar respaldo em decisões governamentais que contribuam para uma melhor distribuição de renda. “A questão de ter acesso ao alimento é uma questão fundamentalmente financeira. Metade das famílias brasileiras vive com menos de dois salários mínimos por mês, o que tem relação direta com o fato de que um terço da nossa população vive sob insegurança alimentar”, descreveu Luciana.

Peixoto afirmou que a BRF permanece sempre atenta ao cenário conjuntural e compreende ter o papel social de facilitar o acesso da população aos alimentos. “Colocamos no mercado produtos com vários níveis de custo, desde os mais acessíveis aos mais premium”, lembrou, ressaltando que os princípios de segurança e qualidade são aplicados a todas as linhas.

Patrocinado pela BRF, o Fórum Estadão Think tem como título “Inovação Transformando a Indústria de Alimentos”. Realizado no Rooftop 5, em São Paulo, o evento dará ênfase às discussões sobre como a inovação pode contribuir para transformar positivamente a indústria de alimentos. Os três painéis contemplarão uma série de aspectos relacionados ao tema, a exemplo de desperdício de alimentos, embalagens e resíduos, bem-estar animal, responsabilidade social, consumo de água e energia, diversidade, entre outros. Neil Peixoto e Luciana Quintão estarão entre os participantes dos debates.

Para conferir a íntegra do debate, clique aqui.

