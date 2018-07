Indústria na zona do euro tem maior baixa em 15 anos

A produção industrial dos 15 países europeus da zona do euro caiu 1,2% em outubro ante setembro e recuou 5,3% na comparação com outubro do ano passado, na maior queda em base anual desde julho de 1993, informou nesta sexta-feira, 12, a agência de estatísticas Eurostat. Em setembro, a produção havia declinado 1,8% no mês e 2,7% na comparação anual. Economistas esperavam queda de 1% em outubro ante setembro e recuo de 3,6% ante outubro do ano passado. Veja também: UE concorda com plano anticrise estimado em US$ 266 bilhões Japão anuncia novo plano US$ 255 bi contra crise financeira Fracassa reunião sobre montadoras nos EUA De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Os declínios na produção industrial foram significativos em todas as economias líderes da zona do euro. Na França, houve queda de 2,7% ante setembro; na Alemanha, a produção caiu 2% e, na Espanha, o recuo foi de 1,9%. A produção na Itália declinou 1,2%. Mão-de-obra Os custos trabalhistas totais na zona do euro, que incluem gastos com salários e outros itens como tributos pagos pelos empregadores, subiram 4% no terceiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Trata-se da maior taxa de crescimento desde que os registros da agência de estatísticas Eurostat começaram, em 1997. No segundo trimestre de 2008, os custos aumentaram 2,8%, em dados revisados. No período entre julho e setembro deste ano, os salários saltaram 3,8% em base anual, após aumento revisado de 2,7% no trimestre anterior. É a maior alta desde o quarto trimestre de 2001. As informações são da Dow Jones.