Indústria recua 0,4% em setembro e fecha 3º trimestre com queda de 1,1%

A produção industrial caiu 0,4% em setembro ante agosto, no quarto mês seguido de queda, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta quinta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, a indústria está 3,2% abaixo do patamar de fevereiro de 2020, antes da pandemia, e 19,4% abaixo do nível recorde, registrado em maio de 2011. No ano, o setor acumulou expansão de 7,5% e, em 12 meses, de 6,4%. No terceiro trimestre, porém, a produção industrial recuou 1,1%.

“Houve queda na produção em sete dos nove meses deste ano. O que há de diferente em setembro é que a retração foi mais concentrada em poucas atividades. Mas isso não significa necessariamente que haja mudanças no comportamento predominantemente negativo do setor industrial, uma vez que ele é ainda bastante caracterizado pela perda de dinamismo”, disse o gerente da pesquisa, André Macedo.

Os maiores impactos negativos no índice setembro vieram dos segmento de produtos alimentícios, que recuou 1,3%, e de metalurgia (-2,5%). “Podemos observar sinais negativos em segmentos importantes no setor de alimentos, como a parte relacionada ao açúcar, por causa das condições climáticas adversas que prejudicaram a cana-de-açúcar. Outro setor com comportamento negativo foi o das carnes bovinas, explicado pela suspensão das exportações desse produto para a China no início de setembro, por conta do mal da vaca louca”, explica Macedo. O segmento está 7,4% abaixo do patamar pré-pandemia.

Também recuaram em setembro os segmentos de couro, artigos para viagem e calçados (-5,5%), outros equipamentos de transporte (-7,6%), bebidas (-1,7%), indústrias extrativas (-0,3%), móveis (-3,7%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-1,7%).

Entre os que registraram alta, destacaram-se produtos farmoquímicos e farmacêuticos (6,5%), outros produtos químicos (2,3%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,0%) e máquinas e equipamentos (1,9%).

Em relação a setembro do ano passado, a produção industrial geral caiu 3,9%. As principais influências negativas nessa base de comparação vieram de produtos alimentícios (-11,9%), veículos automotores, reboques e carrocerias (-7,9%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-4,6%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-18,7%).