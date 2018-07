Indústria vê perspectiva favorável para início de 2008

Os empresários industriais esperam que o ritmo de crescimento da economia brasileira continue em 2008. É o que mostra a pesquisa Sondagem Industrial, divulgada nesta terça-feira, 29, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo a pesquisa, os empresários avaliam que o quarto trimestre de 2007 manteve um ritmo de crescimento que já havia sido registrado no terceiro trimestre. Segundo os empresários industriais, houve crescimento em 25 dos 27 setores pesquisados. O desempenho positivo aparece, também, na avaliação das empresas, conforme o porte. A CNI informou que houve redução da ociosidade na indústria, no fim de 2007. Além disso, as empresas iniciam o ano de 2008 com um estoque abaixo do planejado. "Nesse cenário, abrem-se as perspectivas favoráveis para a atividade industrial futura", afirma o documento da CNI. Por isso, a avaliação dos empresários para os próximos seis meses segue positiva, apesar da crise dos mercados financeiros internacionais. Os empresários, porém, estão pessimistas quanto às perspectivas para as exportações. A pesquisa da CNI ouviu 745 empresas pequenas, 423 empresas médias e 226 grandes empresas, entre os dias 2 e 22 de janeiro deste ano.