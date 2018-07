Inflação da 3a idade encerra 2007 a 5,04% Os consumidores brasileiros com mais de 60 anos arcaram em 2007 com uma inflação de 5,04 por cento, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira. O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i) registrou no último trimestre do ano passado alta de 1,17 por cento, uma aceleração frente ao avanço de 1,03 por cento no trimestre anterior. Em 2006, a inflação para os consumidores da terceira idade foi de 2,26 por cento, de acordo com os dados da Fundação. A maior contribuição para a alta do IPC-3i em 2007 veio dos preços do grupo Alimentação, com avanço de 10,93 por cento, respondendo por mais de 60 por cento do índice. Os destaques nesse item foram carnes bovinas, hortaliças e legumes e laticínios. Entre as altas individuais de preços, as principais foram de plano e seguro saúde, feijão carioquinha, batata inglesa, empregada doméstica mensalista e taxa de água e esgoto. (Reportagem de Vanessa Stelzer; Edição de Carolina Schwartz)