Inflação desacelera para 0,33% em julho e sobe 4,48% em 12 meses

RIO - A taxa de inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 0,33% em julho, informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado é bem inferior ao aumento de 1,26% observado em junho, quando o índice foi afetado pelos problemas de desabastecimento em decorrência da greve dos caminhoneiros no fim de maio. Com relação a julho de 2017 (0,24%), houve alta.

No ano, a taxa acumulada pela inflação foi de 2,94%. Já em 12 meses, o IPCA acumulou alta de 4,48% – acima dos 4,39% observados no mesmo período no ano passado, mas ainda dentro da meta central do Banco Central, que é de 4,5% para o ano. O resultado é o mais elevado desde março de 2017, quando a taxa em 12 meses estava em 4,57%. Já nos sete primeiros meses do ano, a alta acumulada é de 2,94%.