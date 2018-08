'Inflação do aluguel' acelera para 0,70% em agosto, aponta FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), utilizado como referência para corrigir os contratos de aluguel, acelerou a alta de 0,51% em julho para 0,70% em agosto, divulgou nesta quinta-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Assim, o indicador saltou de 8,24% em 12 meses até julho para 8,89% em 12 meses até agosto. No ano até agosto, o indicador acumulado registra elevação de 6,66%.

Em agosto, o resultado do IGP-M veio acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de 0,63%, mas dentro do intervalo de 0,43% e 0,73%.

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) acelerou de 0,50% para 1,00% entre julho e agosto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) desacelerou de 0,44% para 0,05%. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) passou de 0,72% para 0,30% no período.