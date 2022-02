Inflação anual dos EUA atinge 7,5%, maior patamar desde 1982

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), principal indicador de inflação nos Estados Unidos, subiu 0,6% em janeiro ante dezembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,4% no mês passado.

Apenas o núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, também avançou 0,6% na comparação mensal de janeiro. Neste caso, o consenso do mercado era de 0,4%.

Na comparação anual, o CPI dos EUA deu um salto de 7,5% em janeiro, o maior desde fevereiro de 1982 e acima da projeção de alta de 7,2%. Já o núcleo teve incremento anual de 6% no último mês, um pouco acima da previsão de avanço de 5,9%.