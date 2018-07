Inflação em SP segue em desaceleração e vai a 0,66% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo subiu 0,66 por cento na terceira quadrissemana de janeiro, abaixo da alta de 0,71 por cento na segunda, informou nesta terça-feira a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os preços do grupo Alimentação mantiveram a tendência de desaceleração da alta, subindo 1,45 por cento, enquanto os de Educação aceleraram para 2,96 por cento, como é habitual nesta época do ano. O único grupo a apresentar recuo de preços foi Vestuário, de 0,05 por cento. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda de até 20 salários mínimos. (Reportagem de Vanessa Stelzer; Edição de Carolina Schwartz)