Inflação nos EUA vai a 9,1% em 12 meses, a maior desde novembro de 1981

A inflação nos Estados Unidos voltou a bater recorde. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 1,3% em junho na comparação com maio, um nível acima do esperado pelo mercado, de 1,1%. Com isso, a inflação, no acumulado em 12 meses, chegou a 9,1%, a maior desde novembro de 1981.

Leia Também FMI corta projeção de crescimento do PIB dos EUA em 2022 e 2023

Apenas o núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,7% na comparação mensal de junho. Neste caso, o consenso do mercado era de acréscimo de 0,5%. Em 12 meses, o núcleo do CPI teve incremento de 5,9%, superando a previsão de alta de 5,7%.