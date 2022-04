Inflação anual nos EUA chega a 8,5%, a maior em 41 anos

A inflação nos Estados Unidos disparou no ano passado em seu ritmo mais rápido em mais de 40 anos, com os custos de alimentação, gasolina, moradia e outras necessidades afetando os consumidores norte-americanos e eliminando os aumentos salariais que muitos receberam.

Os preços nos EUA subiram 1,2% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 12, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, a inflação saltou 8,5% em março, o maior índice desde dezembro de 1981.

Os preços foram impulsionados por problemas na oferta de suprimentos, demanda robusta e interrupções nos mercados globais de alimentos e energia, agravados pela guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Os números de inflação de março foram os primeiros a capturar o aumento total dos preços da gasolina que se seguiu à invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro.

Os ataques de Moscou desencadearam sanções ocidentais de longo alcance contra a economia russa e interromperam os mercados globais de alimentos e energia. O preço médio de um galão de gasolina nos EUA – US$ 4,10 – subiu 43% na comparação anual, embora tenha caído nas últimas semanas.

As sucessivas altas dos preços da energia levaram a maiores custos de transporte para embarque de mercadorias e componentes em toda a economia, o que, por sua vez, contribuiu para preços mais altos para os consumidores.

A mais recente comprovação de alta dos preços fortalece as expectativas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros agressivamente nos próximos meses para tentar desacelerar empréstimos e gastos e domar a inflação. Os mercados financeiros agora prevêem aumentos de juros muito mais acentuados este ano do que as autoridades do Fed haviam sinalizado no mês passado. / AP