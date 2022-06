IPCA recua para 0,47% em maio, abaixo do esperado pelo mercado

O IPCA, índice oficial de inflação no País, recuou de 1,06% em abril para 0,47% em maio, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado ouvidas pelo Estadão/Broadcast, que era de 0,60%.

A taxa acumulada em 12 meses está em 11,73%, enquanto a meta de inflação perseguida pelo Banco Central este ano é de 3,5%, com teto de tolerância de 5%. No ano, o IPCA soma 4,78%.

De acordo com o IBGE, oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em maio, sendo a maior variação vindo do grupo Vestuário, com alta de 2,11% no mês. O grupo Transportes teve alta de 1,34%, uma desaceleração em relação ao 1,91% do mês anterior. O grupo Alimentos e bebidas também desacelerou, registrando 0,48% em maio, frente à alta de 2,06% em abril. De acordo com o instituto, o único grupo a apresentar queda foi Habitação (-1,70%). Os outros grupos ficaram entre o 0,04% de Educação e o 1,01% de Saúde e cuidados pessoais.

Entre os pontos positivos dos números divulgados nesta quinta-feira está o recuo de preços de alguns produtos que vinham sendo considerados "vilões" da inflação. O tomate, por exemplo, teve queda de 23,72%, enquanto a cenoura recuou 24,07%.