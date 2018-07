Inflação medida pelo IGP-10 sobe 1,02% em janeiro

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) em janeiro foi de 1,02%. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 18, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em dezembro do ano passado, o índice subiu 1,59%. Veja também: Entenda os principais índices No caso dos três indicadores que compõem ao IGP-10 de janeiro, o Índice de Preços por Atacado - 10 (IPA-10) teve aumento de 1,17% em janeiro, ante elevação de 2,15% em dezembro de 2007. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor - 10 (IPC-10) apresentou avanço de 0,81% em janeiro, em comparação com a elevação de 0,54% em dezembro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção - 10 (INCC-10) subiu 0,55% em janeiro, ante alta de 0,33% em dezembro. Com o resultado, o IGP-10 acumula elevações de 8,06% no período de 12 meses encerrado este mês. O período de coleta de preços para o IGP-10 de janeiro foi do dia 11 de dezembro a 10 de janeiro.