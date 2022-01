Inflação no Reino Unido chega a 5,4% em dezembro, maior nível desde 1997

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu 5,4% em dezembro de 2021 ante igual mês do ano anterior, acelerando em relação ao ganho anual de 5,1% observado em novembro, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 19, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS). O CPI é o principal indicador de inflação do país.

O resultado de dezembro, o mais alto desde janeiro de 1997, superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam ganho de 5,2%, e afastou ainda mais a inflação britânica da meta do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), que é de uma taxa de 2%.

Em relação a novembro, o CPI do Reino Unido avançou 0,5% em dezembro. Neste caso, a projeção era de acréscimo de 0,4%.

O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, aumentou 0,5% em dezembro ante o mês anterior e registrou acréscimo anual de 4,2%.

Inflação na Alemanha

Já na Alemanha, a taxa anual de inflação ao consumidor atingiu 5,3% em dezembro de 2021, acelerando de 5,2% em novembro, segundo dados finais publicados nesta quarta-feira pela Destatis, a agência de estatísticas do país.

Na comparação mensal, o CPI da maior economia da Europa subiu 0,5% em dezembro.

Os dados desta quarta-feira, 19, vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram estimativas preliminares.

Em 2021, o CPI alemão teve alta média de 3,1% ante 2020, a maior desde 1993, informou a Destatis. / COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES