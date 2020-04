Inflação oficial desacelera para 0,07% em março, menor taxa para o mês desde início do Plano Real

A inflação oficial do país desacelerou para 0,07% em março, depois de registrar alta de 0,25% em fevereiro, como aponta o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quinta, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o menor resultado para o mês de março desde o início do Plano Real, em julho de 1994. No ano, o indicador acumula alta de 0,53% e, no acumulado dos últimos 12 meses, encerrados em março, 3,30%.

Embora a maior queda do índice tenha sido registrada nos artigos de residência (-1,08%), a contribuição negativa que puxou a inflação para baixo foi do grupo dos transportes (-0,90%), com mais um recuo nos preços das passagens aéreas (-16,75%) e dos combustíveis (-1,88%). Todos os combustíveis caíram em março: etanol (-2,82%), óleo diesel (-2,55%), gasolina (-1,75%) e gás veicular (-0,78%).

De acordo com o IBGE, os preços das passagens aéreas já vinham em queda nos últimos meses. Por isso, o Instituto diz que ainda não é possível afirmar se o recuo deste mês tem relação com a propagação do novo coronavírus.

INPC

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) subiu 0,18% no mês passado, após ter registrado alta de 0,17% em feveireiro. No acumulado do ano, o índice acumula crescimento de 0,54% e avanço de 3,31% nos últimos 12 meses.

O INPC mede a variação dos preços para famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por trabalhadores assalariados.

Coleta de preços remota

Pela primeira vez, o IPCA e o INPC foram elaborados com dados obtidos de forma remota. Em março, o IBGE suspendeu a coleta presencial nos locais de compra devido à pandemia do novo coronavírus. A partir dessa data, os estão sendo coletados por outros meios, como pesquisas realizadas em sites de internet, por telefone ou por e-mail.