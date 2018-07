Inflação pelo IGP-DI em 2007 sobe como o esperado, para 7,89% O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 1,47 por cento em dezembro e 7,89 por cento em 2007, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta terça-feira. Em novembro, a inflação havia sido de 1,05 por cento e em 2006, de 3,79 por cento. Analistas consultados pela Reuters previam alta de 1,54 por cento para dezembro e de 7,9 por cento para o ano. Entre os componentes do IGP-DI, o Índice de Preços por Atacado (IPA) subiu 1,90 por cento, ante ganho de 1,45 por cento em novembro, acumulando em 2007 aceleração de 9,44 por cento. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) avançou 0,70 por cento no mês passado, frente à alta de 0,27 por cento no anterior. No ano, a elevação foi de 4,60 por cento. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) teve alta de 0,59 por cento, frente ao ganho de 0,36 por cento em novembro, subindo 6,15 por cento no ano. (Para mais informações sobre indicadores de inflação, consultar as páginas e ) (Reportagem de Vanessa Stelzer; Edição de Carolina Schwartz)