Inflação pelo IPC-S acelera na 1a leitura do mês por alimentos A inflação pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou na primeira leitura de dezembro, atingindo o maior patamar desde o início de julho, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta segunda-feira. O indicador teve elevação de 0,73 por cento, ante alta de 0,56 por cento em novembro. "Esta foi a maior taxa desde a primeira semana de julho de 2008", disse a FGV em nota. Os preços do grupo Alimentação aceleraram a alta, para 1,36 por cento na primeira leitura deste mês, ante 0,99 por cento em novembro. Outro destaque de pressão veio de Saúde e cuidados pessoais, com aumento de preços de 0,54 por cento, contra elevação de 0,42 por cento no mês passado. (Por Vanessa Stelzer)