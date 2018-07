Inflação pelo IPC-S sobe 0,61% na 3a prévia de dezembro A inflação pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,61 por cento na terceira prévia de dezembro, desacelerando em relação à alta de 0,73 por cento apurada na segunda leitura do mês, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta terça-feira. Dos sete grupos que compõem o índice, quatro registraram decréscimo em suas taxas de variação, com destaque para Alimentação, cuja taxa passou de 1,34 por cento para 0,88 por cento. A terceira leitura do IPC-S de dezembro foi feita com base nos preços coletados entre 23 de novembro e 22 de dezembro. (Por Alberto Alerigi Jr.)