Inflação pelo IPCA-15 sobe 1,06% em dezembro, maior alta para o mês desde 2015

RIO – O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 1,06% em dezembro, após ter avançado 0,81% em novembro, informou na manhã desta terça-feira, 22, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma alta de 0,98% a 1,30%, com mediana positiva de 1,16%. Foi o maior resultado do IPCA-15 para o mês desde 2015, quando o índice marcou 1,18%.

Com o resultado anunciado hoje, o IPCA-15 acumulou um aumento de 4,23% no ano de 2020. As projeções iam de avanço de 4,13% a 4,47%, com mediana de 4,34%. Alta para o ano é a maior desde 2016, quando o IPCA-15 resgistrou 6,58%, na mesma comparação.

Alimentos e bebidas

As famílias voltaram a gastar mais com alimentação e bebidas em dezembro, segundo o IPCA-15. O grupo de alimentação e bebidas passou de um aumento de 2,16%, em novembro, para um avanço de 2%, em dezembro, maior elevação e contribuição de grupo sobre o IPCA-15 deste mês, 0,42 ponto porcentual.

Os alimentos para consumo no domicílio subiram 2,57%. Houve aumentos nos preços das carnes (5,53%), arroz (4,96%), frutas (3,62%), batata-inglesa (17,96%) e óleo de soja (7,00%). Por outro lado, ficaram mais baratos o tomate (-4,68%), alho (-2,49%) e leite longa vida (-0,74%).

Já a alimentação fora do domicílio desacelerou de uma alta de 0,87% em novembro para elevação de 0,58% em dezembro. O lanche fora de casa recuou -0,11%, enquanto a refeição subiu 0,86%.

Deflação no vestuário

O grupo vestuário foi o único entre os nove que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) a registrar deflação em dezembro. Os preços caíram 0,44%. Houve recuos nas roupas masculinas (-0,99%), femininas (-0,60%), infantis (-0,03%) e joias e bijuterias (-0,15%).

Já o grupo Educação subiu 0,34% em dezembro. Os cursos regulares subiram 0,44%, em virtude da coleta extraordinária de preços realizada no período de referência do IPCA-15 de dezembro. O objetivo do IBGE era captar oscilações de preços de mensalidades após a retomada das aulas presenciais.

Houve reajustes na educação de jovens e adultos (3,91%), creche (1,48%) e ensino médio (1,10%). No entanto, os preços recuaram nos subitens curso técnico (-0,81%) e pós-graduação (-0,72%).

Os demais aumentos ocorreram em alimentação e bebidas (2%), habitação (1,5%), artigos de residência (1,35%), transportes (1,43%), saúde e cuidados pessoais (0,03%), despesas pessoais (0,39%) e comunicação (0,46%).

Regiões

Em dezembro, o IPCA-15 subiu em todas as regiões pesquisadas. O maior resultado foi o da região metropolitana de Porto Alegre, com +1,53%, enquanto a variação mais branda foi registrada em Brasília, com +0,65%.