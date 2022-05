Inflação da zona do euro bate novo recorde e reforça perspectiva de aumentos de juros pelo BCE

BRUXELAS - A inflação da zona do euro atingiu novo recorde em maio, desafiando a visão do Banco Central Europeu de que aumentos graduais das taxas de juros a partir de julho serão suficientes para domar o aumento dos preços.

A inflação nos 19 países que compartilham o euro acelerou para 8,1% em maio, ante 7,4% em abril, na base anual, superando as expectativas de 7,7% com aumento generalizado dos preços, indicando que não se trata mais apenas de um problema do setor de energia.

Os preços subiram acentuadamente em toda a Europa ao longo do último ano, inicialmente devido a problemas na cadeia de abastecimento após a pandemia, depois com a guerra da Rússia na Ucrânia, sugerindo que uma nova era de rápido crescimento de preços está agora varrendo uma década de inflação ultrabaixa.

Embora a inflação seja agora quatro vezes a meta de 2% do BCE, as autoridades do banco central podem estar mais preocupadas com o rápido aumento dos preços subjacentes, o que indica que o que antes era visto como um salto transitório nos preços está agora se enraizando.

A inflação excluindo alimentos e energia, observada de perto pelo BCE, acelerou de 3,9% para 4,4% na base anual, enquanto que uma medida ainda mais restrita, que também exclui álcool e tabaco, acelerou de 3,5% em abril para 3,8% em abril.