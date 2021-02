'Informal até volta ao mercado de trabalho, mas de forma mais precária', diz economista

Para o economista Cosmo Donato, da LCA Consultores, o recorde na taxa de desemprego de 13,5% na média do ano passado, pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, do IBGE, aponta para uma recuperação em setores como comércio e serviços este ano, mas os atrasos e confusões no programa de vacinação ainda devem postergar a retomada de segmentos que dependem de circulação, como o turismo e lazer. Ele também avalia que a situação dos informais deve ficar mais precária.

A seguir, trechos da entrevista.

O recorde de desemprego em 2020 não é exatamente uma surpresa, mas o que mais os números mostram?

Não olhemos tanto para a taxa de desemprego da média do ano, pois não há como questionar o recorde de desemprego nesse cenário de pandemia. Houve uma redução da população ocupada no ano passado e a taxa foi menor do que seria, porque essa população caiu. Mas o mais importante é ver o que está acontecendo mês a mês. A situação do mercado de trabalho está razoavelmente melhorando, quando a gente olha para o todo, tem uma recuperação parcial da população ocupada e da renda das famílias, o que não quer dizer que já esteja tudo bem.

O fim do ano passado foi pior do que se imaginava?

Dezembro é um mês tipicamente de queda do desemprego, pelos trabalhos temporários. A taxa cai normalmente no fim do ano, mas caiu menos em 2020, pela perspectiva de fim do auxílio emergencial. As pessoas voltaram a procurar emprego, para compensar a queda de renda que teriam. Foi um mês atípico de dezembro. Mas a população ocupada continua crescendo, estamos entrando em um mês em que novas medidas de restrição estão sendo tomadas, mas nada comparado ao que a gente teve no ano passado.

O atraso na vacinação pode postergar a criação de novos postos de trabalho?

A gente observa que não necessariamente as empresas vão pisar no freio por causa da vacinação. Elas se adaptaram ao novo normal e não estamos voltando para os mesmos índices de isolamento de antes da vacinação. O crescimento da economia este ano deve compensar parte das perdas que tivemos em 2020, mas os riscos se devem por atrasos na volta das empresas para os escritórios. Vacinando os grupos de riscos, esse cenário pode melhorar.

O trabalho informal deve conduzir a recuperação do mercado de trabalho este ano?

O trabalhador informal tem a característica de voltar ocupado com mais facilidade, já que a decisão de voltar ao mercado depende basicamente dele. Com as medidas mais frouxas de distanciamento, ele volta a trabalhar. Mas ainda tem menos pessoas circulando pelas ruas e a mudança de hábitos de consumo não deve se normalizar ainda em 2021. O informal até volta ao mercado de trabalho, mas entra de forma mais precária.

A volta do auxílio emergencial, que está sendo proposta, pode postergar a volta dos informais ao mercado de trabalho?

Não. O informal não consegue recuperar a mesma renda que tinha no ano passado e vai ficar mais desprotegido. Quando o novo auxílio vier, será de um valor bem menor que os R$ 600 concedidos antes. E muitas pessoas ficarão descobertas. O trabalhador está sendo mais afetado pela queda de renda neste começo de ano do que estava no ano passado e ele vai precisar complementar a renda do novo auxílio com o seu trabalho, de qualquer modo.

O desalento, quando as pessoas deixam de procurar trabalho por acharem que não irão encontrar, foi uma das marcas do mercado de trabalho no ano passado. Ele deve cair este ano?

O desalento subiu bastante, mas ele tem a característica de não ser relacionado tanto com a pandemia em si. Muitas pessoas desistiram de procurar emprego por uma questão conjuntural e vão voltar a procurar com o fim da pandemia. Mas parte do desalento pode se manter, por já ser um fenômeno que aumentou com a saída da crise de 2016, não há algo claro que obrigue a cair agora, em 2021. Ele pode até aumentar, porque o mercado vai estar mais precarizado e muitos trabalhadores vão ficar afastados.

Os atrasos no programa de vacinação, com imunizantes sendo entregues pelo governo de forma atabalhoada e demora na assinatura de novos contratos para a compra de vacina, deve adiar a recuperação do emprego em algum setor?

Sim. O setor de turismo é um bom exemplo de quem deve continuar pagando pelos erros no programa de vacinação. Atrasar a vacinação significa que mais gente vai adiar viagens. Esse setor de turismo ainda deve ter um 2021 muito difícil. O de bares e restaurantes pode até ensaiar uma recuperação ao longo do ano, pelo isolamento não ser mais tão intenso quanto já foi. Mas o de hotéis depende de turismo, de viagens corporativas, que estão travadas pela pandemia. Ainda deve demorar a se recuperar.

Por outro lado, quais setores devem se recuperar com mais força este ano?

A construção já teve um grande impulso em 2020, mas ainda depende das obras de infraestrutura e da questão fiscal do País para avançar com mais força. A economia deve crescer 3,2% este ano, vindo de uma queda de mais de 4%, no ano passado, mas os setores que mais perderam empregos em 2020 podem crescer este ano, como o comércio e os serviços.