Infracommerce, de soluções digitais, compra a Synapcom por até R$ 1,2 bilhão

A Infracommerce, empresa de soluções digitais para o comércio eletrônico, informou na noite de domingo, 26, que fechou contrato para adquirir a concorrente Synapcom, em uma operação de até R$ 1,2 bilhão, com parte do pagamento em dinheiro e parte em ações. De acordo com a Infracommerce, a aquisição conclui o plano estratégico de uso de capital que a empresa apresentou ao mercado em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), e eleva sua receita anual a R$ 710 milhões, três vezes o patamar registrado em 2020.

Segundo o comunicado da Infracommerce, o valor da aquisição está dividido em uma parcela de R$ 773 milhões paga em dinheiro, sendo parte à vista e o restante em até 12 meses, e outra em ações, com a emissão de até 27 milhões de papéis da empresa. As novas ações equivalem a 10% do capital social da Infracommerce, e têm valor total de R$ 434,7 milhões, considerado o preço de fechamento do papel na B3 na última sexta (R$ 16,10).

A Infracommerce abriu capital na B3 em maio deste ano, em operação que levantou R$ 870 milhões. O maior acionista da companhia é o fundo Engadin Investments, com 12,06% das ações ordinárias. O fundo tem participação indireta da família Jereissati, da Iguatemi.

O mercado recebeu bem a operação. Segundo a Genial Investimentos, se concretizada, a operação deverá ser a maior aquisição já feita pela Infracommerce. Os papéis da companhia chegavam a subir 12% nesta segunda-feira, 27, por volta das 12h.

Múltiplo da receita líquida

O valor pago implica em um múltiplo de 4,36 vezes a receita líquida recorrente anualizada da Synapcom. A empresa é especializada no desenvolvimento de projetos para e-commerce, e tem mais de 60 clientes, atendendo a marcas como Samsung, Philips, Hypera, Goodyear e Porto Seguro. Sua receita recorrente anualizada é, de acordo com a Infracommerce, de R$ 275 milhões.

A Synapcom tem 1,2 mil funcionários. De acordo com a Infracommerce, a receita líquida da Synapcom teve crescimento orgânico de 109% ao ano entre 2018 e 2020. Os executivos da empresa serão incorporados à operação da Infracommerce, que acredita que essa integração fortalecerá sua presença no segmento de soluções para a digitalização de marcas e indústrias.

O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, como a aprovação pela assembleia geral de acionistas da Infracommerce. A empresa informa que o laudo de avaliação que será usado para estabelecer os critérios do direito de retirada para acionistas dissidentes ainda está em elaboração.