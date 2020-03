Inframerica decide devolver concessão de Aeroporto de Natal

BRASÍLIA - O grupo Inframerica decidiu devolver à União a concessão do Aeroporto de Natal, onde opera desde 2014. O aeroporto foi o primeiro do Brasil a ser transferido para a iniciativa privada, o que ocorreu em 2011, e o primeiro aeroporto federal a ser construído do zero pelo setor privado.

Em nota, a empresa afirmou que um dos motivos para a entrega do terminal se deve ao tráfego de passageiros, "negativamente impactado" pela crise econômica enfrentada pelo Brasil, que ocorreu justamente no período inicial da concessão, mexendo com o turismo na região, afirma.

A Inframerica pontua, por exemplo, que nos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental feitos pelo governo federal no início da concessão, a expectativa era de que terminal movimentasse 4,3 milhões de passageiros em 2019. O fluxo registrado, no entanto, foi cerca da metade, de 2,3 milhões.

O consórcio também diz que as tarifas de embarque de Natal são 35% inferiores se comparado aos demais aeroportos privatizados do país sob o mesmo regime tarifário.

As tarifas de navegação aérea do Aeroporto de Natal também estão defasadas, de acordo com a Inframérica. Os valores cobrados pelas outras torres de controle chegam a ser 301% mais altas que a do Aeroporto de Natal.

A empresa afirma que está em dia com todas as obrigações estabelecidas no contrato de concessão e pactuadas junto às instituições financeiras, a exemplo do pagamento das outorgas e financiamentos com o BNDES".

"A operação do terminal acabou se mostrando financeiramente desafiador, e esta é a maneira de se encerrar o Contrato de forma amigável, sem traumas, e sem impacto para a operação aeroportuária, lojistas, turismo, passageiros, e operações aéreas", afirma o presidente da Inframerica, Jorge Arruda, na nota.

O comunicado também explica que, se a solicitação de devolução for aprovada, haverá um novo processo de licitação, sendo a operação transferida a outra empresa. A empresa lembra ainda que "deverá receber uma indenização", baseada principalmente no valor dos investimentos não amortizados

"Durante o trâmite administrativo de análise do pedido, e até que haja a relicitação e a entrada de um novo operador, a administradora manterá todas as operações do aeroporto, com a mesma qualidade e segurança, bem como a execução de todos os contratos em vigor com seus colaboradores, cessionários fornecedores e companhias áreas. A concessionária informa que o pedido de devolução está circunscrito exclusivamente à concessão do Aeroporto de Natal", diz em nota.

A Inframerica também opera o Aeroporto Internacional de Brasília.