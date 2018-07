ING compra 5 fundos do Santander na América Latina O grupo financeiro holandês ING anunciou hoje que finalizou a compra de cinco fundos de pensão do Santander na América Latina. A aquisição, no valor de 1,1 bilhão de euros, envolve ativos no México, Chile, Colômbia, Uruguai e Argentina. Anunciada em julho do ano passado, a operação foi fechada com a aprovação do órgão regulador do Chile, último passo que faltava para completar o processo. Com o negócio, o ING passa a ser o segundo maior administrador de fundos de pensão da América Latina, onde já operava também no Peru, segundo comunicado do grupo. Após a aquisição, o banco holandês dobra seus ativos desse tipo na região, que agora somam mais de 35 bilhões de euros. A expectativa do ING é dobrar esse valor novamente até 2011. "O ING espera solidificar sua posição na América Latina por meio de uma combinação de crescimento orgânico e oportunidades estratégicas", disse o presidente da ING Insurance Americas, Tom McInerney, em nota divulgada hoje.