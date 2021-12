Inglaterra é primeiro país rico a subir juro para conter inflação; entenda o impacto no Brasil

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) deu nesta quinta-feira, 16, o pontapé inicial em um movimento que pode chegar a outros bancos centrais de países ricos e ter impacto direto nos emergentes, como o Brasil. Com a inflação em patamares muito elevados para os padrões locais, hoje na casa dos 5% ao ano, o BoE anunciou a elevação da sua taxa básica de juros de 0,10% para 0,25% ao ano.

Pode até não parecer muito, mas o sinal é inequívoco. A inflação preocupa e será necessário algum freio na atividade econômica para que volte à meta de 2%. Na quarta-feira, 15, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) já havia dado uma indicação nesse sentido, ao apontar para pelo menos três aumentos na sua taxa de juros em 2022. Já o Banco Central Europeu (BCE) decidiu, nesta quinta-feira, manter inalteradas, em -0,5%.

Taxas de juros mais atrativas nos países desenvolvidos significam que os países emergentes terão mais dificuldade para atrair dinheiro de investidores, que sempre vão preferir a segurança maior proporcionada pelos países com economia mais estável. Com isso, os emergentes precisam subir ainda mais as suas taxas, para se tornarem mais competitivos. Mas taxas de juros mais altas comprometem o desempenho interno: investimentos ficam mais caros, dívida pública sobe, e a tendência da economia é recuar.

Impacto da ômicron na economia

No caso da Inglaterra, a decisão de elevar os juros leva em conta o avanço dos preços. Os analistas do BoE projetam que a inflação ficará em cerca de 5% ao longo da maior parte do inverno britânico, atingindo pico de 6% em abril de 2022. O Banco prevê que as métricas inflacionárias continuarão subindo nos próximos meses, impulsionado sobretudo por energia, mas projeta desaceleração no segundo semestre do ano que vem.

Embora alguns analistas aventassem para a possibilidade de aumento de juros, o mercado como um todo esperava que a taxa básica de juros seria mantida em 0,1%, por conta do forte impacto da variante ômicron, do coronavírus, no Reino Unido. O país voltou a endurecer restrições à mobilidade e registrou recordes de casos.

A equipe de especialistas da instituição cortou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) britânico de 1% a 0,5% no quarto trimestre ante o anterior, citando a emergência da variante ômicron do coronavírus. Na visão do BoE, a cepa deve pesar sobre a atividade no curto prazo, mas o impacto na inflação ainda é incerto.