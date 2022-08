Inovação impulsiona negócios do Grupo Prosegur

Ao desenvolver uma série de produtos e serviços fortemente baseados em tecnologia, o Grupo Prosegur demonstra estar preparado não apenas para a atuação tradicional em defesa do patrimônio e da integridade física dos clientes, mas também para os novos riscos do mundo atual, como ataques cibernéticos, eventos climáticos extremos e pandemias.

A nova geração de produtos e serviços fortemente baseados em tecnologia já é responsável por 23,5% das receitas globais do Grupo, referência mundial no setor de segurança privada, com mais de 150 mil colaboradores em 26 países. E o crescimento deve continuar acelerado nos próximos anos. De acordo com o plano estratégico da companhia para o período 2021-2023, essa fatia deve subir para 35% até o final do ano que vem e para mais de 50% em 2030, superando assim a receita dos produtos e serviços tradicionais.

O plano estratégico recebeu o nome de Perform & Transform como síntese da meta dupla de aprimorar continuamente tudo o que já existe (Perform) e acelerar o desenvolvimento de soluções e serviços que possam melhorar ainda mais a experiência dos clientes (Transform).

Além da transformação digital, uma das consequências da inovação é a diversificação do mix de vendas e a maior eficiência dos processos. Espera-se um aumento da rentabilidade das operações das diversas unidades do Grupo para um patamar entre 12% e 15%. “Parte desse esforço é voltado à melhoria dos processos internos, algo que temos feito com muito empenho e o envolvimento de toda a equipe”, ressalta Paula Huertas, CFO Brasil do Grupo Prosegur.

Parcerias criativas

Para continuar inovando, o Grupo Prosegur conta com uma série de parcerias com empresas de tecnologia de todos os portes. Um exemplo é o trabalho ao lado da Microsoft, que acaba de completar um ano.

“A parceria com a Microsoft, além de automatizar processos, nos permitiu aumentar a conectividade, a escalabilidade e a flexibilidade, para otimizar nossas operações, implementando um modelo mais colaborativo e produtivo”, conclui Huertas.

Entre os principais resultados estão a formação de colaboradores da companhia, o lançamento de câmeras inteligentes 360 graus com video-analytics e o desenvolvimento de soluções para monitoramento de processos com conectividade de internet das coisas (IoT).

Há também um grande movimento de aproximação com startups. Realizado anualmente em âmbito global, o programa de inovação aberta Come In recebe centenas de propostas para os desafios apresentados pelo Grupo. Algumas dessas propostas são selecionadas, e as startups responsáveis passam a trabalhar em conjunto com as diversas unidades de negócios da companhia.

Outro trunfo é a criatividade de quem já faz parte do time. O Grupo Prosegur promove anualmente um concurso interno de ideias, chamado The Best Rocket (“O Melhor Foguete”). Este ano, a ideia vencedora foi apresentada por uma dupla de colaboradoras – que, para tornar mais eficiente o processamento das cédulas de dinheiro, propuseram a adaptação de uma máquina de organizar papel. O protótipo desenvolvido por elas está sendo aprimorado por empresas de automação parceiras do Grupo, para ser implantado nas tesourarias da Prosegur Cash em todos os países em que a empresa atua.

Inovação disseminada

A transformação digital alcança todas as áreas do Grupo. Na unidade Prosegur Security, que no Brasil atende pela marca SegurPro, o modelo de negócio foi adaptado para o conceito de Segurança Híbrida. Trata-se de um conjunto de serviços de monitoramento e prevenção que concilia os recursos mais avançados de segurança com a capacidade de interpretação de profissionais altamente preparados.

O Intelligent Security Operations Center (iSOC) de São Paulo, com funcionamento em tempo integral, monitora uma série de serviços que utilizam plataformas de inteligência artificial (IA), internet das coisas (IoT) e robótica. Essa atuação remota permite que o centro atenda não apenas a clientes brasileiros, mas também de outros países da América Latina.

Com 1,7 mil carros-fortes nas ruas do País, a Prosegur Cash, líder do mercado nacional de logística de valores, também vem implantando inovações em diversas frentes para aumentar a eficiência nas mais de 600 mil transações que realiza por mês. Uma dessas novas soluções é o Cash Today, um cofre inteligente capaz de digitalizar o dinheiro físico, por meio de guarda e transferência do numerário recebido pelo setor varejista.