Inovação marca do Banco Original

Como o próprio nome indica, o Banco Original, integrante de um dos maiores grupos empresariais do País, foi pioneiro ao possibilitar a abertura de conta corrente 100% digital, por dispositivo móvel. Essa facilidade foi ampliada para todas as demais transações, realizadas de forma descomplicada e com poucos cliques no aplicativo.

Outro grande diferencial é ser um banco digital completo. “Temos tudo o que as pessoas precisam, de cartão de crédito a pagamentos, de investimentos a recarga de celular. Os clientes podem concentrar todas as suas atividades financeiras conosco”, descreve o diretor de Varejo, Edilson Jardim. Com uma vantagem fundamental, ainda mais em tempos de pandemia: tudo é resolvido virtualmente, sem a necessidade de comparecer a agências físicas, como ainda ocorre em muitas situações nos bancos tradicionais.

No entanto, o Original entende que cada cliente é um cliente, com suas preferências e necessidades específicas. Com isso, além de ter nascido 100% digital e investido em tecnologias avançadas e inovadoras, também dedicou esforços para ter um atendimento humano e personalizado. Respeitando a liberdade de escolha de cada um, oferece todos os tipos de soluções para todos os tipos de clientes. Há pelo menos um Agente Original para cada microrregião do País (são mais de 1.000 espalhados pelo território nacional).

Simplicidade e preço justo

É esse tripé – ter sido o primeiro banco com abertura de conta corrente 100% digital do País, ser um banco completo e ainda assim continuar prestando um atendimento cuidadoso e humanizado – que faz o Original ser uma instituição única no mercado financeiro do Brasil. “Nossa principal diretriz é dar autonomia para que as pessoas possam escolher como querem se relacionar com o seu dinheiro, com simplicidade e sem se sentirem reféns da instituição financeira”, diz Jardim. “Criamos produtos inovadores, fáceis de entender, simples de usar e a preços justos.”

Exemplos de preço justo: o cartão de crédito Original International livre de anuidade e os cartões de crédito Original Gold, Platinum e Black com a primeira anuidade gratuita – a partir do segundo ano, as parcelas mensais das anuidades podem ser gratuitas. Além disso, todos os cartões participam do programa de pontos, que oferece até 1,5% de cashback em todas as compras feitas no crédito. Exemplo de simplicidade: no aplicativo, extremamente amigável e intuitivo, é possível mudar instantaneamente limites dos diversos serviços, como pix e cartão de crédito, dependendo de circunstâncias como viagens e até mesmo faixas horárias. Tudo sob pleno controle do cliente, na ponta dos dedos.

Não por acaso, 5,3 milhões de pessoas já perceberam as vantagens de abrir uma conta no Banco Original. Como resultado do crescimento sustentado pela satisfação desses clientes e pela diversificação dos serviços ofertados ao mercado, a instituição apresentou, no primeiro semestre de 2021, o primeiro balanço positivo desde que foi lançada, em 2016 – R$ 73 milhões de lucro. Configura-se, assim, a transição da fase de investimentos para a de resultados, confirmação da viabilidade e dos amplos horizontes à frente do negócio.

O Original hoje

5,3 milhões de clientes

Lucro de R$ 73 milhões no primeiro semestre de 2021

Mais de 90% das necessidades dos clientes resolvidas de forma digital, eletrônica, remota e diretamente no aplicativo

Mais de 1.000 Agentes Original, em todas as regiões do País, que prestam atendimento personalizado quando necessário

Cartões sem anuidade e cashback de até 1,5%

Agilidade de quem nasceu no digital

Instituição que nasceu digital, o Original segue inovando, em todas as instâncias, para oferecer sempre as melhores soluções, que facilitem a vida do cliente. O banco investiu na oferta de uma cesta completa de produtos e serviços, e viu resultado nessa estratégia. O número de clientes que usufruem das facilidades disponibilizadas pelo Original vem crescendo.

Sempre preocupado em simplificar o dia a dia dos clientes, o Original adicionou uma modalidade intermediária à tradicional divisão de contas entre pessoa física e jurídica. Trata-se da Conta Pessoa Única, que contempla as necessidades de um número crescente de brasileiros: empreendedores individuais e pequenos empresários. Clientes com esse perfil podem resolver tudo o que precisam em um único lugar, pagando uma tarifa única para as duas contas (PF e PJ). As contas da pessoa física e da pessoa jurídica são independentes, com gestão separada, mas com a facilidade de estarem no mesmo aplicativo.

O Original consegue demonstrar muito mais agilidade num mercado que se digitaliza rapidamente. Exemplo disso é a rápida adesão ao pix por parte dos clientes: hoje, 74% das transações enviadas e 81% das recebidas já são realizadas por essa modalidade, enquanto a média do mercado é de 65%.

Cliente no centro

Outra novidade vista de forma positiva pela instituição é o open finance. Trata-se da possibilidade que as pessoas terão de compartilhar seus dados e histórico financeiro em uma determinada instituição com outras instituições participantes do ecossistema. “É um incentivo importante à competição, pois teremos acesso a informações que nos permitirão oferecer alternativas mais vantajosas para a pessoa”, diz Jardim.

Toda a inovação e a experiência já acumuladas pelo Original estão sendo compartilhadas com o mercado por meio da nova empresa do Grupo Original, a Original HUB, que funciona como uma plataforma de Bank as a Service (BaaS). Instituições financeiras, de pagamento e fintechs podem disponibilizar aos seus clientes diversos serviços bancários prestados pelo Banco Original, por meio da utilização das APIs (interfaces de programação de aplicações) da Original HUB. Já são mais de 60 parcerias, que só no primeiro semestre de 2021 resultaram em mais de 73 milhões de transações. De todas essas transações, 93% foram feitos por empresas parceiras que oferecem aos seus clientes os serviços bancários disponibilizados pelo Banco Original, por meio das APIs da Original HUB.

O Original é...

Confiável

O dinheiro é tratado de forma responsável, com clareza e honestidade, por profissionais de primeira linha.

Transparente

Transparências nas relações e transações, com uma comunicação aberta e verdadeira com todos os nossos clientes.

Inovador

Adoção das práticas mais modernas e atuais do mercado financeiro, com a oferta de serviços inovadores aos clientes.

Simples

Linguagem fácil para descomplicar a relação entre as pessoas e o seu dinheiro.

Próximo

Combinamos tecnologia com uma experiência personalizada para que cada cliente seja exclusivo e único.