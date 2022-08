Inovação também é arte

“A arte inspira a vida, a vida inspira a arte.” Este foi o mote do já histórico evento no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo em que as marcas Brastemp e Consul, da Whirlpool, apresentaram 33 produtos lançados este ano, dos quais 21 são da Brastemp e 12 da Consul, entre fogões, lavadoras, refrigeradores, micro-ondas, secadora, purificador de água e lava-louças.

Dez outros produtos das duas marcas também foram exibidos durante o evento, totalizando 43 eletrodomésticos em exposição nesse grande vernissage.

As inovações no design e na performance dos produtos, com atenção especial à sustentabilidade, foram apresentadas com o apoio de uma série de recursos tecnológicos, como imersões sensoriais e projeções. Tudo isso sob a condução descontraída do talentoso ator, humorista e apresentador Paulo Vieira, mestre de cerimônias que dividiu o palco com a presidente da Whirlpool no Brasil, Andrea Salgueiro Cruz Lima, e o vice-presidente de marketing e vendas, Gustavo Ambar.

O lançamento marcou a retomada dos grandes eventos presenciais da Whirlpool, interrompidos por conta da pandemia. Muitas das inovações apresentadas foram, aliás, de alguma forma inspiradas nas experiências dos consumidores durante os dois anos e meio de convívio com a covid-19.

Além de ressaltar o design, a performance e a inovação dos eletrodomésticos, a apresentação também serviu para reafirmar a confiança da companhia em investir no mercado brasileiro.

“O conjunto de lançamentos que apresentamos neste evento deixa muito claro o nosso pioneirismo e o quanto estamos focados em inovar com propósito, que nossos produtos façam a diferença na vida das pessoas. Que otimizem tempo, tragam performance, praticidade, design, qualidade e segurança”, disse Andrea.

Um show para apresentar novos produtos

Brastemp e Consul investiram em experiência sensorial, luzes e cores

Conquistar o consumidor pela certeza de que está fazendo um excelente investimento quando adquire um produto Brastemp ou Consul se traduz no cuidado com os detalhes e com inovações presentes nos lançamentos apresentados no Pavilhão da Bienal de São Paulo. Nas tardes de 18 e 19 de agosto, mais de 600 convidados - entre celebridades, influenciadores, revendedores, parceiros e imprensa - viveram uma experiência imersiva com show de luzes, projeções e telões de LED com mais de 20 metros de altura.

Foi uma verdadeira viagem cheia de experiências sensoriais por um túnel, no qual os produtos foram sendo revelados aos poucos, bem como suas funcionalidades inéditas, tal como verdadeiras obras de arte e design.

Os primeiros a serem exibidos foram os refrigeradores, com um design em metal escovado em sintonia com as tendências mundiais, opções de três e quatro portas e recursos como o Inverter A+++, que mantém a temperatura estável, auxiliando na melhor preservação de alimentos, 30% mais econômico. Em um dos modelos, há a presença do recurso Freezer Control Pro, uma gaveta especial com quatro modos customizados de temperatura entre o freezer e a geladeira.

Dentro do conceito de “convertible space”, um dos modelos chega com um compartimento com controle de temperatura independente para que o consumidor escolha se será um freezer, geladeira ou adega, com até 12 opções de regulagem.

Outro dos grandes destaques da linha Brastemp também foi a geladeira que apresenta água na porta com três temperaturas independentes, recurso nunca visto no mercado, que é completado por painel eletrônico externo com design Touch Black, e dá a opção de gelo em cubos ou picado.

Os fogões também mereceram um show à parte. Em diversos tamanhos, combinando com qualquer espaço ou cozinha, vêm com recursos como grades duplas de ferro fundido, dupla chama para maior potência e velocidade nos preparos. Com mesas de vidro temperado, os produtos garantem segurança e praticidade também na hora da limpeza.

Há 10 anos líder em lava-louças, a Brastemp trouxe o modelo de 8 serviços, com novo design e a tecnologia líder já reconhecida no mercado. Ele aquece a água a até 70°C, dispensando pré-lavagem e economizando tempo e água. O modelo, revelado em meio a luzes e cores, também cresceu por dentro e manteve o mesmo tamanho por fora, graças a novas tecnologias e materiais.

Quanto às lavadoras de roupas, chamaram a atenção as primeiras máquinas do mercado com capacidade de 16 kg e dois cestos de lavagem - tecnologia ‘double wash’, exclusiva da Brastemp - que permite misturar roupas coloridas e brancas sem o risco de manchas, ou mesmo roupas de bebês com de adultos, economizando tempo, água e sabão - além de uma secadora com abertura frontal, que chega para fazer dupla com a lavadora de mesmo design.

Por fim, fornos micro-ondas e até mesmo uma interessante linha de purificadores de água coloridos - verde, vinho, cinza, além do tradicional branco, combinando assim com qualquer tipo de cozinha - trazem alta tecnologia embarcada, com painel touch de três opções de temperatura e filtro troca-fácil.

“Inovar sem pesquisar é impossível”

Líderes das marcas Brastemp e Consul no Brasil contam como colocar o cliente no centro tem contribuído para entregar produtos para atender as necessidades de cada consumidor

Os lançamentos de Brastemp e Consul trazem características funcionais e de design inéditas no mercado brasileiro. De acordo com Andrea Salgueiro Cruz Lima, presidente da Whirlpool no Brasil, foram os próprios consumidores que, depois de um intenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento, inspiraram as novidades. “Em tudo o que a gente desenvolve de produtos, o consumidor está no centro - desde as pesquisas para entender as necessidades que ele tem, e as que eles ainda nem sabem que tem”, explica Andrea. “Fizemos também um intenso trabalho para entender a casa do futuro - como vai ser, que tipo de produto vai requerer, o que as novas gerações estão buscando. A partir daí, fazemos o que chamamos de idea generation, listando tudo o que gostaríamos de resolver, cruzando com as tendências globais, inclusive de outras indústrias, fazendo a correlação com o que estamos desenvolvendo.”

Cor, textura, acabamento, praticidade, funcionalidade, e até a fase de vida do cliente: tudo isso é planejado e executado nos mínimos detalhes e acaba resultando em produtos como uma das novas geladeiras da Consul. Com o desenho das prateleiras configurável, ela pode atender do solteiro que queira guardar a carne do churrasco e a cerveja ao casal que acabou de ter filhos e precisa de mais espaço para mamadeiras e comidinhas.

Nada menos do que 56 centros de inovação em todo o mundo, cinco deles no Brasil, compostos por 23 laboratórios, são os responsáveis por todo esse planejamento e desenvolvimento dos produtos das marcas Whirlpool. Na ponta desta experiência, o Brasil inclusive exporta tecnologia, design e inovação para mais de 45 países.

“Essa jornada começa na compra, e nossa intenção é que dure por toda a vida útil do produto, do início ao fim, período em que queremos estar próximos do consumidor”, destaca Gustavo Ambar, vice-presidente de marketing e vendas. “Inovar sem pesquisar é Impossível. Por isso, falamos com aproximadamente 20 mil consumidores todos os anos, e eles valorizam praticidade, performance e segurança.”

Não dá para abrir mão de…

“Qualidade e segurança”, frisa Andrea. “Disso não abrimos mão pelo design. Segurança dos nossos colaboradores, ao produzir, e dos nossos consumidores, ao consumir. São valores absolutamente inegociáveis na companhia”.

Uma mudança importante dos novos tempos, inspiradora para o reforço do ecossistema de inovação da Brastemp e da Consul, de acordo com Andrea, foram os novos significados que a pandemia trouxe para espaços como a cozinha - e para a própria casa em geral.

“De repente, da noite pro dia, as pessoas descobriram ou redescobriram seus eletrodomésticos. Redescobriram que é muito legal cozinhar, mas descobriram que é muito chato lavar louça. Ou descobriram um novo ciclo na máquina de lavar. Ou que a boca do fogão não funcionava”, diz. “Houve um momento de se reinvestir na casa, que virou esse porto seguro, e obviamente a indústria se beneficiou disso, e o consumo de cada um dos nossos produtos também aumentou”. O caminho? Encantar o consumidor com soluções simples, práticas, seguras e funcionais, para que os produtos reúnam a família na mesa, na cozinha, e ao mesmo tempo, liberem tempo para que se dedique a outras coisas importantes da vida.

O consumidor, reforça Ambar, hoje em dia é muito mais exigente em relação a escolha de seus eletrodomésticos. “Isso também é uma baita oportunidade, já que a pandemia quase que mudou de patamar a consciência do consumidor em relação à qualidade do produto.”

Desta forma, foram apresentadas funcionalidades únicas, que economizem tempo e gastos com água, com sabão, evitem o desperdício de alimentos, investir em qualidade dos materiais para uma durabilidade maior e em design diferenciado para compor com todos os tipos de ambiente. Esses atributos e a inovação com propósito são a essência da Brastemp e da Consul.

Princípios ESG guiam desenvolvimento dos produtos

Empresa centenária, fundada nos Estados Unidos em 1911, a Whirlpool mantém e pratica há várias décadas uma visão abrangente de sustentabilidade

Os três pilares que hoje compõem a sigla ESG – Ambiental, Social e Governança – estão fortemente presentes na cultura corporativa e permeiam toda a cadeia da companhia. Esses cuidados se aplicam tanto às relações com colaboradores, parceiros e comunidades, quanto ao desenvolvimento de produtos, a exemplo da nova geração de eletrodomésticos apresentada pelas marcas Consul e Brastemp. “Sustentabilidade é uma lente que está em todo o nosso processo de inovação”, lembrou Andrea Salgueiro Cruz Lima, presidente da Whirlpool Brasil, durante o evento no Pavilhão da Bienal.

A preocupação com a economia de água é um bom exemplo. O modelo de lava-roupas Consul CWE13AB possui a exclusiva tecnologia Maxi Economia, que permite redução de até 40% da água utilizada. Já a BWD15A é a única lavadora do mercado com cestos independentes, recurso que permite a redução do consumo de água em comparação à lavagem em mais de um ciclo. Além dos esforços para que os eletrodomésticos consumam cada vez menos água, os programas internos de gestão hídrica desenvolvidos pela Whirlpool contribuem para a recirculação de 98% da água utilizada no processo produtivo. Esse patamar é tão elevado que foi reconhecido, no ano passado, com o primeiro lugar no Prêmio ANA, concedido pela Agência Nacional de Águas.

A companhia é, também, responsável pela manutenção de áreas de preservação ambiental no entorno das fábricas, incluindo quatro corpos hídricos, duas nascentes e uma rica biodiversidade, com mais de 1.370 espécies de animais, entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Essas áreas encontram-se dentro de três grandes biomas brasileiros: Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia.

Metas ambientais

Um dos compromissos ambientais assumidos pela Whirlpool é converter 100% de consumo de energia limpa e certificada em todas as unidades no Brasil. Com isso, a companhia deixará de emitir cerca de 6,5 mil toneladas de CO 2 neste ano, equivalente a 43 mil árvores plantadas. A redução nas emissões chega a 31% em relação a 2021. É mais uma iniciativa que fortalece o compromisso da Whirlpool de se tornar Net Zero em todas as operações do mundo até 2030.

Muitas outras metas ambientais já vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Há quase uma década, por exemplo, a Whirlpool deixou completamente de enviar resíduos – de qualquer tipo, tanto industriais quanto não-industriais – para aterros sanitários. Hoje, 98,5% dos resíduos gerados nas plantas são reciclados. Como resultado de uma iniciativa desenvolvida em parceria com fornecedores para viabilizar o retorno de embalagens de matéria-prima, a companhia está gerando o reaproveitamento de 48 toneladas de plástico e papelão por ano.

Responsabilidade Social

Como parte da agenda estratégica de Responsabilidade Social da Whirlpool, o Consulado da Mulher, ação social da marca Consul, atua na transformação social incentivando o empreendedorismo feminino e a geração de renda para mulheres, e já beneficiou mais de 38 mil pessoas em todo o Brasil desde sua criação, há 20 anos. Além do número expressivo de beneficiadas, de acordo com uma pesquisa conduzida pelo próprio instituto, mais de 70% das mulheres puderam contribuir com melhorias domésticas e 89% continuaram a aumentar a sua renda.

Reafirmando o seu legado social, a Companhia investe, por meio de incentivos fiscais e financiamento direto, em projetos alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Além da criação do Comitê Estratégico de Responsabilidade Social Corporativa em 2021, a companhia investiu mais de sete mil reais em 18 projetos que impactaram quase 220 mil diretamente.

Governança

No pilar Governança, a Whirlpool vive uma cultura de integridade orientada por valores globais, com Conselho de Administração diversificado, com membro independente, composto por pessoas de qualificação notória, eleito ou reeleito pelos acionistas a cada três anos. O Programa de Ética e Compliance envolve 20 horas anuais de treinamento exclusivo sobre esses temas para colaboradores.

Globalmente, a companhia realiza o Supplier Awards, uma premiação que tem como objetivo engajar toda a cadeia de fornecimento, estimulando os fornecedores a alinharem suas estratégias de negócio ao desenvolvimento sustentável. Em sua última edição, foram reconhecidas três iniciativas com maior aderência aos ODS, que promovem ações sociais, ambientais e de governança, dentre 60 fornecedores que participaram do evento.