Inscrições para concurso do Banco do Brasil terminam nesta terça

O Banco do Brasil encerra nesta terça-feira, 27, as inscrições para concurso para o preenchimento de 30 vagas imediatas de nível médio para o cargo de escriturário e outras 30 de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 2.718,73 para jornada de 30 horas semanais, com auxílio refeição de R$ 737 por mês e cesta de alimentação no valor mensal de R$ 580,83, além de outros benefícios.

Os cargos estão situados em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. As inscrições têm valor de R$48 e a realização das provas está prevista para o dia 13/05/2018.

Diferente de concursos anteriores, este ano a classificação do candidato passa a ser nacional. Ao ser classificado, o candidato poderá ser convocado para uma das cidades, a critério exclusivo do Banco do Brasil.

Para participar da seleção, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação.

As provas serão realizadas em: Belém (PA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). A seleção externa tem validade de um ano, a contar da data de publicação do Edital de Homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período.

