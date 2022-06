INSS começa a pagar benefícios de junho para aposentados e pensionistas nesta sexta; veja calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta sexta-feira, 24, os benefícios referentes a junho a aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo, hoje R$ 1.212. Os pagamentos vão até o dia 7 de julho. Já os benefícios acima do salário mínimo serão pagos a partir do dia 1º, e também vão até o dia 7 de julho.

Além do valor, o calendário de pagamentos do INSS leva em conta o número final do cartão do benefício, que é o último número antes do traço que separa o dígito verificador.

Confira as datas de pagamento dos benefícios de junho abaixo

Benefícios de até um salário mínimo

Número final / Data de pagamento

1 24/06

2 27/06

3 28/06

4 29/06

5 30/06

6 01/07

7 04/07

8 05/07

9 06/07

0 07/07

Benefícios acima do salário mínimo

Número final / Data de pagamento

1 e 6 01/07

2 e 7 04/07

3 e 8 05/07

4 e 9 06/07

5 e 0 07/07

Como consultar benefícios do INSS?

Para realizar consultas, os beneficiários podem ir até uma unidade do INSS. Também é possível ligar para a Central de Atendimento, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h, através do número 135. É necessário informar o CPF e confirmar informações cadastrais.

Outra forma de consultar benefícios é através do site Meu INSS ou do aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Ambos exigem login.

O INSS atualmente paga benefícios a mais de 36 milhões de pessoas.