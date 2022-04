INSS inicia pagamento de aposentadoria e pensões de abril no dia 25; saiba como consultar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciará o pagamento de aposentadorias e pensões da competência de abril no próximo dia 25.

Desta data até o dia 06 de maio, também acontece o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro antecipado. A segunda parcela será paga de 25 de maio e 7 de junho, junto com os benefícios relativos a maio.

A maioria dos aposentados e pensionistas receberá 50% do décimo terceiro na primeira parcela. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro e terá o valor calculado proporcionalmente.

O calendário segue o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Como consultar

Para consultar a disponibilidade dos benefícios, é possível ligar para a central de atendimento do INSS, de número 135.

O segurado ainda pode acessar o site ou o aplicativo Meu INSS e, após o login, clicar em “Extrato de pagamento” para acessar as informações sobre o pagamento do benefício. /Com informações de Agência Brasil.