Instituições habilitadas para o Pix saltam de 11 para 618 às vésperas do início de cadastramento

BRASÍLIA - Na véspera do fim do prazo, o Banco Central habilitou apenas na quinta-feira, 1º, novos 607 bancos, fintechs e cooperativas a participarem do chamado “soft opening” do Pix, a partir de segunda-feira, 5.

Até o início da noite desta quinta, o BC havia publicado o aval para apenas 11 instituições começarem a operar o novo sistema de pagamentos instantâneos no Brasil. No fim da noite, o número saltou para 618.

Leia Também Pix: o que é e como funciona o novo sistema de pagamento instantâneo

O prazo para conseguir permissão para participar da primeira fase de cadastramento das chaves dos usuários do Pix acaba nesta sexta-feira, 2, e 309 instituições ainda esperam a aprovação pela autoridade monetária. Dos 34 participantes obrigatórios da nova plataforma - aqueles que têm mais de 500 mil clientes - apenas 16 foram habilitados pelo Banco Central até agora.

Dentre os cinco maiores banco do País, a Caixa Econômica Federal é a única ainda sem a autorização formal do BC para operar no Pix. O Bradesco recebeu o aval na quarta-feira, enquanto Banco do Brasil, Itaú e Santander foram autorizados na leva de quinta à noite. Procurada, a Caixa não se manifestou.

Na segunda, as instituições poderão iniciar o processo de cadastramento das chaves dos clientes para o Pix. Várias delas já abriram pré-cadastros, mas a efetivação será feita a partir de segunda-feira. Para isso, no entanto, as instituições precisam ter a aprovação do BC. Em 16 de novembro, o Pix começa efetivamente a operar.

Nas últimas semanas, essas instituições vinham trabalhado para atender às exigências do BC e passar por testes de estresse, que buscam avaliar se elas estão preparadas para suportar determinado volume de pagamentos por segundo. Estes testes são importantes para garantir a efetividade e a segurança do Pix.

As instituições que ainda não foram aprovadas precisarão cumprir as exigências até o dia 16 de novembro, ou poderão ser penalizadas. Pela Resolução BCB nº 1, publicada em 12 de agosto, o Banco Central prevê a aplicação de multa por dia de atraso na entrada em operação do Pix.

Em nota ao Broadcast na quinta-feira, antes da publicação da nova lista de instituições habilitadas, o BC alegou que tem "conduzido com êxito, dentro dos prazos por ele fixados e determinados aos participantes, todos os testes necessários para garantir a segurança e a operação do sistema".

"O processo de homologação estará concluído dentro da previsão estabelecida pelo BC. Os participantes estarão aptos a oferecer o Pix para seus usuários no prazo, conforme o cronograma previsto", completou a autoridade monetária.