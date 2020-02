Instituto não defende mineração em terras indígenas; ato vem do governo, diz presidente do Ibram

RIO - O setor de mineração apoia a política do governo federal de expandir a atividade minerária legalizada, mas afirma que só haverá interesse em investir na exploração da Amazônia e em terras indígenas quando houver segurança jurídica. Representante de empresas que respondem por 85% da produção mineral do País, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) diz que hoje não há pesquisa na região. Afirma também que o projeto de lei anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro para regulamentar a mineração, produção agrícola, de petróleo, gás e geração de energia em terras indígenas ainda terá que ser muito debatido.

“Não tem nenhuma mineradora preparada para entrar (na Amazônia) assim que liberar. O setor tem preocupação muito grande com sua imagem. Se não estiver apaziguado com governo, a Câmara (dos Deputados), os indígenas, nenhuma mineradora ligada ao Ibram vai entrar”, afirmou o diretor presidente do instituto, Flávio Penido, em teleconferência realizada nesta quarta-feira, 12.

O Ibram diz que não participou da elaboração do PL 191/2020. Explica que não defende mineração em terras indígenas, apenas acompanha a iniciativa vinda do próprio governo. A Constituição Federal exige que essa exploração seja regulamentada, por isso o PL terá que passar pelo Congresso Nacional. Não há previsão de quanto tempo levará essa tramitação.

O Ibram descarta uma corrida para essas áreas.

“Existe uma lenda de que terras indígenas são um eldorado e que no dia que liberar terá uma invasão de mineradores. Não se conhece o que tem lá. A primeira coisa que terá que se fazer, depois desse longo processo, é pesquisa”, disse Penido.

A despeito disso, reportagem do Estado apontou que a restrição legal atual não inibe as empresas de registrarem oficialmente quais são as suas áreas de interesse em reservas. Centenas de empresas do setor mineral, nacionais e estrangeiras, são donas de 3.212 projetos para estudos e exploração mineral dentro dessas áreas demarcadas. Cada um desses projetos está em análise na Agência Nacional de Mineração (ANM), para que seja autorizado ou rejeitado.

O presidente do conselho diretor do instituto, Wilson Brumer, disse que há uma preocupação do setor com a segurança jurídica para investimentos. Hoje, o investidor global está atento a critérios ESG (ambientais, sociais e de governança).

“Mas para a imagem do setor é importante que ilegalidade seja totalmente combatida. O garimpo ilegal que está operando hoje não é solução”, disse.

Questionado pelo Estadão/Broadcast, Brumer admitiu que hoje a ANM não está equipada para fazer a fiscalização dessa exploração na Amazônia. Teria de ser fortalecida. A escassez de recursos e servidores na ANM tem sido apontada pelo próprio órgão e pelos municípios mineradores. No dia do rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, a ANM contava com apenas oito técnicos para fiscalizar 816 barragens de mineração. Ao longo do ano passado esse número subiu para treze técnicos em regime de dedicação exclusiva, mas ainda é baixo.

Investimentos

Em balanço divulgado nesta quarta-feira, o Ibram estima que os investimentos do setor mineral o perpara íodo 2020-2024 devem somar US$32,5 bilhões, alta de 18,2% em relação à projeção feita para os cinco anos até 2023.

Outros US$ 2,3 bilhões deverão ser investidos pela indústria da mineração no descomissionamento, descaracterização de barragens a montante e outras providências relacionadas à segurança de estruturas de armazenamento de rejeitos.

Segundo a entidade, a produção de minério de ferro em 2019 caiu 8,8%, para 410 milhões de toneladas no ano passado, afetada pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. A commodity responde por 65% da produção mineral brasileira. Apesar da queda em volume, o faturamento do setor subiu 39,2%, para R$ 153,4 bilhões, impulsionado pelo boom dos preços do minério de ferro, que saltaram a uma média US$ 93 por tonelada no ano passado.

Em 2020 o Ibram espera um recuo dos preços para a faixa de US$ 70 a US$ 80 por tonelada de minério. O instituto destaca que no cenário externo há expectativa de desaceleração do consumo do produto pela China, cujo ritmo econômico pode se reduzir em decorrência do coronavírus, o que provocaria queda na produção de aço.