Integração é o futuro dos transportes

As transformações tecnológicas da indústria automotiva serão acompanhadas por mudanças comportamentais. Uma das principais diz respeito à relação de posse. Projeta-se que, cada vez mais, as pessoas deixarão de comprar um carro, dando preferência a alternativas como assinatura, compartilhamento e uso sob demanda.

O mercado de locação de automóveis e gestão de frotas já percebeu que a mesma tendência está sendo adotada pelas empresas. Muitas estão se desfazendo da frota própria, nos casos em que esses ativos não têm relação direta com a atividade-fim. É um movimento que, somado à locação de veículos para motoristas de aplicativo, vem impulsionando as receitas do setor de locação. Segundo balanço divulgado pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), o setor ampliou seu faturamento bruto em 33,5% no ano passado, chegando a R$ 23,5 bilhões.

Em sintonia com essas transformações, ganha força o conceito de mobility as a service (MaaS), ou mobilidade como serviço, que defende uma visão integrada do transporte a partir das possibilidades oferecidas pela tecnologia. A ideia é viabilizar que uma pessoa possa planejar seu trajeto com a combinação de transporte público e alternativas privadas, utilizando um mesmo aplicativo e pagando um valor único. Diante da concorrência, só conseguirá se estabelecer quem oferecer serviços de qualidade.

Essa visão já pode ser percebida em diversas iniciativas. É o caso do incentivo ao compartilhamento de veículos – algo que poderia ser interpretado, a princípio, como perda de receita em potencial para essas empresas. Trata-se, no entanto, de uma ação motivada pela percepção de que todos têm a ganhar com um trânsito mais fluido.

