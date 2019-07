Integrantes da bancada feminina tentam negociar mudança no cálculo da aposentadoria

BRASÍLIA - Integrantes da bancada feminina na Câmara estão tentando negociar com a equipe econômica do governo uma mudança no cálculo do benefício para as mulheres dentro da reforma da Previdência. Diferente do texto enviado pelo Executivo, o texto atual reduziu de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição para as mulheres. O cálculo do benefício em caso de mais anos de contribuição, no entanto, não foi alterado.

Na proposta atual, com 20 anos de contribuição, o benefício será de 60% da média salarial de contribuição, subindo dois pontos porcentuais para cada ano a mais de contribuição. Com isso, o benefício integral de 100% só seria pago a partir dos 40 anos de contribuição. O que integrantes da bancada feminina querem é que esse cálculo de dois pontos porcentuais passe a contar a partir dos 15 anos de contribuição, e não dos 20. Na situação atual, não haveria diferença no cálculo para a mulher que se aposentar com períodos de contribuição entre 15 e 20 anos.

O secretária especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse nesta terça-feira, 9, que passou a manhã com integrantes da bancada para falar sobre a questão, que está em "processo de negociação", segundo ele. Marinho marcou presença por um período no plenário da Câmara dos Deputados nesta manhã.

"Estamos conversando, acho que a gente vai chegar a um bom termo", disse Marinho, ao ser perguntado sobre o pedido de integrantes da bancada feminina, sem dizer, no entanto, se o pedido será atendido.

Economia menor

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), discute com o governo e com líderes partidários os impactos fiscais de uma mudança na regra de cálculo das aposentadorias para as mulheres. Segundo fontes, estimativas preliminares apontam que essa mudança provocaria uma perda entre R$ 15 bilhões e R$ 30 bilhões na economia prevista com a reforma em dez anos.

Havia a expectativa de uma reunião de líderes no começo da tarde desta terça na Câmara, mas houve apenas um encontro “informal” na residência oficial de Maia.