Intel desiste de produzir laptop de US$ 100 A Intel desistiu de participar do projeto sem fins lucrativos que previa a venda de milhões de laptops a custo baixo em países em desenvolvimento, atribuindo a decisão a divergências com o fundador da organização One Laptop Per Child (OLPC - um laptop por criança), Nicholas Negroponte. O divórcio encerra uma relação turbulenta entre a fabricante de chips com sede em Santa Clara, na Califórnia, e o projeto OLPC, que começou a vender, recentemente, computadores portáteis em países da América Latina, África e de outras regiões. Os dois lados vinham se digladiando sobre o marketing agressivo da Intel em relação ao seu laptop de baixo custo com design próprio em vários dos países que a organização sem fins lucrativos tinha como alvo. O equipamento OLPC usa um microprocessador da Advanced Micro Devices (AMD), concorrente da Intel. Após mais de um ano de conflitos públicos entre a Intel e a OLPC, um representante da Intel passou a integrar o conselho da OLPC em julho e a companhia planejava anunciar um novo laptop de baixo custo OLPC com base em um microprocessador da Intel na Feira de Eletrônicos para o Consumo, em Las Vegas, na próxima semana. Mas o representante da Intel saiu do conselho da OLPC e o novo equipamento foi cancelado, de acordo com o porta-voz da Intel, Chuck Mulloy. Em novembro passado, Negroponte entregou os primeiros 50 laptops de US$ 100 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, Negroponte disse que os primeiros laptops ainda estavam sendo produzidos a um custo acima de US$ 100, mas afirmou que os preços deveriam cair continuamente até que a meta da OLPC seja atingida. O preço atual do produto da OLPC gira em torno de US$ 188. As informações são da Dow Jones.