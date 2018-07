Investidor bilionário diz que Trump é 'perigo para o mundo'

DAVOS - O megainvestidor bilionário George Soros disse na quinta-feira, 25, que o governo de Donald Trump ameaça colocar os Estados Unidos e a Coreia do Norte em guerra. Ele descreveu o governo americano como "um perigo para o mundo", e disse que espera uma vitória dos democratas durante as eleições de meio de mandato de novembro. Os comentários do investidor de 87 anos foram feitos em discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

No passado, Soros expressou preocupações sobre Trump e sobre a democracia em todo o mundo desde que o Reino Unido votou para sair da União Europeia em junho de 2016. De acordo com o Wall Street Journal, Soros perdeu cerca de US$ 1 bilhão em apostas erradas após o rali dos mercados acionários após a vitória de Trump na eleição presidencial.

Também durante o discurso, o megainvestidor emitiu uma forte crítica a duas das maiores companhias de tecnologia do mundo: Facebook e Google. Ele afirmou que as duas empresas são "obstáculos à inovação".

Soros comentou que os negócios dessas companhias veriam retornos marginais. As observações do investidores vêm na esteira do programa de reestruturação da plataforma de mídia e de mídia social do Facebook após críticas de que redes sociais ajudaram a influenciar as eleições de 2016 nos EUA em favor de Donald Trump.