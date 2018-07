Investidor digere desemprego nos EUA e índice sobe A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou os negócios desta sexta-feira em alta, com uma surpreendente virada de última hora, após ter passado o dia inteiro no vermelho com a notícia de que os Estados Unidos tiveram em novembro o maior volume de demissões em 34 anos. De acordo com dados preliminares, o Ibovespa se valorizou em 0,72 por cento, aos 35.380 pontos. Mas a perda acumulada na semana foi de 3,3 por cento. O volume financeiro de transações somou 3,37 bilhões de reais. Em Wall Street, o índice Dow Jones avançava 1,34 por cento, mesmo depois da divulgação de que o mercado de trabalho norte-americano eliminou 533 mil vagas em novembro, muito acima das expectativas, elevando a taxa de desemprego para o maior patamar desde 1993. (Reportagem de Aluísio Alves)