Investidores já antecipam a possibilidade de outro aumento da Selic pelo Copom

Diante da resistência da taxa de inflação, da difusão dos aumentos de preços para outros produtos que não as commodities, principalmente para os bens industriais, e do comportamento das expectativas para a inflação, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) decidiu adotar uma estratégia mais dura de combate à inflação.

Além de cumprir com a promessa feita na reunião anterior de aumentar a Selic em 0,75 p.p., o comitê anunciou novo aumento de mesma magnitude para a reunião de agosto e indicou que vai levar a taxa de juros para o nível neutro. Com isto, praticamente eliminou a possibilidade de que, no final deste processo de ajuste, a política monetária mantenha algum grau de estímulo à atividade econômica. Tudo isto era esperado pelos investidores.

Porém, o comitê foi mais longe. O comitê surpreendeu os investidores ao iniciar o processo de ajuste em março, quando a expectativa era de que o faria em maio, com um aumento da Selic em 0,75 p.p., quando a expectativa era de 0,5 p.p., e com a antecipação de novo reajuste de mesma magnitude na reunião que se seguiria, em maio. Segundo nossa interpretação, o objetivo era interromper o processo de deterioração das expectativas para a inflação. Naquele momento, a mediana das expectativas para a inflação em 2022 havia ultrapassado a meta e a média das expectativas estava caminhando para um nível acima da mediana, indicando que um número significativo, e crescente, de investidores estava prevendo inflação acima da mediana.

Entretanto, as surpresas não tiveram o efeito desejado. A mediana das expectativas continuou em elevação e a média continuou se descolando da mediana. Diante desta frustração em atingir o objetivo desejado e dado o risco eminente de perder o controle sobre as expectativas, o Copom decidiu na reunião desta semana que “uma deterioração das expectativas de inflação para o horizonte relevante pode exigir uma redução mais tempestiva dos estímulos monetários”. Ou seja, caso as expectativas não entrem em trajetória de queda, o Copom poderá aumentar a Selic em mais de 0,75 p.p., o que levou os investidores a antecipar esta possibilidade e já colocar nas apostas este endurecimento da política monetária.

Além de indicar um aumento mais rápido da taxa de juros, o Copom se mostrou menos preocupado com um possível efeito do aperto monetário sobre a atividade econômica. Como a atividade econômica está mostrando um desempenho acima do esperado, o Banco Central avalia que os riscos para a recuperação econômica “reduziram-se significativamente”. O que sugere que, segundo a autoridade monetária, uma política monetária mais apertada não deverá levar a uma redução forte na retomada da economia.

Segundo o BCB, o aumento da inflação pode ser potencializado pelo fato de que a vacinação no País contra a covid-19 está acelerando, o que deverá levar a aumento da atividade, principalmente do setor de serviços, e redução do desemprego, podendo gerar pressão sobre a inflação de serviços.

Para a autoridade monetária, o balanço de riscos continua assimétrico, o risco fiscal permanece no horizonte, ainda que com melhora substancial se comparado ao começo de 2021. O destravamento da pauta do Congresso e a solução do impasse no Orçamento geraram uma tendência à valorização cambial, que se intensificou com a divulgação dos dados de atividade e de gastos públicos melhores que o esperado.

Entretanto, segundo o comitê, esta valorização não tem tido os efeitos esperados sobre a taxa de inflação, o que indica uma política monetária mais apertada.

Finalmente, a preocupação com a inflação se justificaria também por causa dos efeitos de curto prazo da crise hídrica, mais um choque de oferta importante sobre os preços. Enfim, a mensagem parece clara: o Copom fará tudo ao seu alcance para atingir a meta em 2022. Uma decisão que reforça a trajetória de valorização do real.

*PROFESSOR TITULAR DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA PUC/RIO (APOSENTADO) E ECONOMISTA-CHEFE DA GENIAL INVESTIMENTOS