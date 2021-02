Investimento direto de estrangeiros fica em US$ 1,8 bi em janeiro e não cobre rombo externo

BRASÍLIA - Em um ambiente de incertezas sobre o futuro do Brasil, na esteira da pandemia de covid-19, os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 1,838 bilhão em janeiro, informou nesta quarta-feira, 23, o Banco Central. No mesmo período do ano passado, o montante havia sido de US$ 2,654 bilhões.

O IDP engloba investimentos mais duradouros no País, como em uma nova fábrica ou ampliação da capacidade de uma instalação já existente no País.

O ingresso em janeiro ficou abaixo das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 2 bilhões a US$ 3,5 bilhões. Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de janeiro indicaria entrada de US$ 2,8 bilhões.

A estimativa do BC para este ano é de IDP de US$ 60 bilhões. Este valor foi atualizado no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

O valor em janeiro foi insuficiente para cobrir o rombo nas contas externas de US$ 7,253 bilhões. O resultado de transações correntes, um dos principais do setor externo do País, é formado pela balança comercial (comércio de produtos entre o Brasil e outros países), pelos serviços (adquiridos por brasileiros no exterior) e pelas rendas (remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior).

A balança comercial registrou saldo negativo de US$ 1,910 bilhão em janeiro, enquanto a conta de serviços ficou negativa em US$ 962 milhões. A conta de renda primária também ficou deficitária, em US$ 4,664 bilhões. No caso da conta financeira, o resultado ficou negativo em US$ 7,315 bilhões.

A estimativa atual do BC é de déficit em conta corrente de US$ 19 bilhões em 2021. O cálculo foi atualizado no último Relatório Trimestral de Inflação, divulgado em dezembro.