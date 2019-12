Investimento em emergentes tem bom cenário para 2020, mostra FT

LONDRES - O jornal britânico de economia Financial Times publicou nesta sexta-feira, 27, uma reportagem sobre os desafios que investidores em mercados emergentes devem evitar em 2020. O Brasil é mencionado no texto. De um modo geral, a análise é a de que as condições parecem benignas para essas praças no ano que vem. “Espera-se que a economia dos EUA cresça a um ritmo confortável, nem tão rapidamente a ponto de sugar o apetite de risco dos ativos de mercados emergentes, nem tão lentamente que corroa a confiança na economia global”, trouxe o diário.

A expectativa, de acordo com o FT, é a de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) mantenha as taxas de juros, enquanto muitos bancos centrais dos mercados emergentes continuem seus ciclos de flexibilização. Para o jornal, há confiança de que a China conceda estímulos suficientes para manter sua própria economia dinâmica, fornecendo apoio para o resto do mundo emergente.

As perspectivas devem ser brilhantes, conforme o veículo britânico, mas os investidores enfrentam duas dificuldades. Uma é como aproveitar ao máximo essas condições, evitando problemas específicos de alguns países. A outra é que a perspectiva benigna em si pode ser uma ilusão.

"O ambiente macro não é realmente ruim para o risco em emergentes", disse o gerente institucional de portfólio de renda fixa da Eaton Vance, Matt Murphy. “Mas existem sérias preocupações nos grandes mercados emergentes devido à deterioração dos fundamentos. Nos grandes nomes, nada de bom aconteceu.” Ele apontou dificuldades políticas e econômicas em mercados com grandes pesos nos índices, como México, Brasil, África do Sul, Polônia e Rússia, e problemas imediatos de manter o pagamento de dívidas na Argentina, Equador e Líbano, bem como os mercados menores do Suriname. Camarões e Papua Nova Guiné. Sua estratégia será ignorar os índices de referência e buscar retornos como Sérvia, Egito e Ucrânia.

Evitar problemas em grandes e pequenos mercados tornou-se mais difícil nos últimos meses, como enfatizou o FT. Antes, crises em lugares como Argentina e Turquia eram bem contidas. Mas os investidores foram surpreendidos em outubro, quando os protestos eclodiram nas ruas do Chile – anteriormente um oásis de estabilidade – e se espalharam para outros países da América Latina, incluindo a Colômbia, outra economia anteriormente vista como um ponto positivo raro. Alguns investidores começaram a temer que o momento de realização de reformas no Brasil, depois da aprovação da reforma histórica da Previdência, seja interrompido.

Até agora, como enfatizou o jornal, o contágio não se espalhou para além da América Latina. Mas o crescimento decepcionou na África Subsaariana, na Europa emergente e até na Ásia. A Índia, anteriormente apontada por alguns como responsável pelo crescimento da China, inevitavelmente diminuiu e ficou aquém das expectativas. “Portanto, a saúde da economia dos EUA será especialmente significativa para os emergentes no próximo ano”, disse o FT. Muitos investidores estão apostando em um mercado de trabalho forte e na demanda do consumidor para manter o ritmo de crescimento não muito abaixo do ano que vem.

Mas vários analistas discordam. Stephanie Pomboy, da MacroMavens – que há muito questiona a força da economia dos EUA – observa que, apesar do baixo índice de desemprego, do patrimônio líquido alto e do serviço de dívida baixo entre os consumidores, os níveis de estoque nos EUA têm sido persistentemente altos e as empresas americanas não conseguem passar sobre os custos do aumento das tarifas de importação para os preços de varejo. A demanda não foi atendida, ela argumenta, porque o consumidor americano, ao invés de consumir, vem economizando cada vez mais agressivamente desde a crise imobiliária de 2008 e 2009. Ela não espera que isso mude no próximo ano.

Erik Norland, economista sênior do CME Group, argumenta que a economia dos EUA foi retida por um Federal Reserve excessivamente agressivo que aumentou as taxas de juros mais do que deveria, deixando a política monetária dos EUA apertada mesmo após cortes recentes nas taxas, com resultados negativos. Consequências para o crescimento global e para os emergentes em particular. "Foi o aperto do Fed nos anos 90 que levou às crises mexicana, asiática e russa", disse. "Um aperto do Fed não é bom para mercados emergentes."

Norland espera que a desaceleração do crescimento na China seja um empecilho para os mercados emergentes no próximo ano, à medida que o crescimento global desacelere em 2019.

O analista do Rabobank Piotr Matys ainda tem um cenário mais sombrio, esperando que os EUA entrem em uma leve recessão. "Quando o Fed perceber que o risco de recessão é muito maior e começar a reduzir as taxas de juros de forma agressiva, a partir de abril, será tarde demais", afirmou. "Essa é uma das razões pelas quais é difícil ter uma visão construtiva dos mercados emergentes, além de uma recuperação de curto prazo na parte de trás do acordo comercial da primeira fase [entre os EUA e a China]."

Em vez de uma recuperação, ele espera que os ativos de emergentes continuem com seu recente padrão de movimentos acentuados em ambas as direções - uma continuação dos fluxos de entrada e saída que refletiram as frustrantes negociações comerciais entre EUA e China. Com a questão de curto prazo de um acordo da primeira fase, ele argumenta, os horizontes dos investidores serão dominados por questões de longo prazo, como direitos de propriedade intelectual, acesso ao mercado da China e apoio estatal chinês, nenhum dos quais provavelmente para ser resolvido rapidamente.

Mesmo que o dólar permaneça favorável aos mercados emergentes no próximo ano, o setor enfrentará muitos ventos contrários.