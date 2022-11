Investimentos com propósitos

Dentro do grupo dos chamados investimentos verdes, principalmente as gerações mais jovens estão provocando uma demanda ligada ao universo ESG que não tem mais volta, segundo analistas do setor. O processo já está bem mais maduro, inclusive fora do Brasil.

Por aqui, além de dicas mais robustas para se escolher o que colocar na sua cesta de investimentos, avanços na regulação são essenciais. A questão cultural é outro ponto que pesa. No mundo corporativo em geral, a questão da sustentabilidade, é verdade, já deixou de ser algo totalmente lateral. Mas ainda precisa caminhar mais para também estar no centro dos negócios.

Ou seja, existe muito caminho pela frente, ainda mais em um mundo onde um movimento anti-ESG começa a ganhar corpo. E pode começar a gerar ruído no setor, inclusive dentro do Brasil.