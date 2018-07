IPC-Fipe cai para 0,28% na primeira prévia do mês A primeira quadrissemana de dezembro do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apontou inflação de 0,28% na cidade de São Paulo, abaixo do fechamento de novembro (0,39%). Divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o IPC ficou dentro das expectativas dos analistas consultados pela Agência Estado, que oscilavam entre 0,26% e 0,42%. Três dos sete grupos que compõem o IPC apresentaram elevação entre novembro e a primeira prévia: Despesas Pessoais (de 0,45% para 0,51%), Vestuário (de 0,39% para 0,41%) e Educação (de 0,07% para 0,08%). Desaceleraram os segmentos Alimentação (de 0,60% para 0,38%), Habitação (de 0,33% para 0,22%), Transportes (de 0,26% para 0,13%) e Saúde (de 0,31% para 0,24%). Veja como ficaram os itens que compõem o IPC. Habitação: 0,22% Alimentação: 0,38% Transportes: 0,13% Despesas Pessoais: 0,51% Saúde: 0,24% Vestuário: 0,41% Educação: 0,08% Índice Geral: 0,28%